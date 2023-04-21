21.04.2023 21:56 Дмитро Колонєй
Готуємо курку по-індійськи Тикка масала
Походження цієї індійської страви досі викликає безліч суперечок, але її популярність стрімко зростає.
Як пише РЕДПОСТ, подавати курку тика масалу ви можете з вашим улюбленим гарніром. Тікка масала відмінно зберігається в холодильнику протягом двох діб, даючи можливість спеціям просочити куряче філе.
Курка Тікка Масала
Продукти
Для курки:
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600 гр курячого філе без шкіри та кісток (грудки, берда і т.д.)
-
6 столових ложок грецького йогурту
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½ столової ложки тертого імбиру
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3 зубчики часнику, очищених та подрібнених
-
1 чайна ложка кмину
-
1 ¼ чайної ложки солі
Для соусу тикка масалу:
-
2 столові ложки оливкової або вершкового масла
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1 маленька головка цибулі, нарізана тонкими півкільцями
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2 чайні ложки тертого імбиру
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4 зубчики часнику, очищених та подрібнених
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1 столова ложка коріандру
-
2 чайні ложки паприки
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1 чайна ложка приправи гарам масалу
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½ чайної ложки куркуми
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½ чайної ложки свіжомеленого чорного перцю
-
1 банка (400 гр) томатів у власному соку
-
6 столових ложок грецького йогурту
-
½ чайної ложки кайєнського перцю
-
½ чайної ложки солі
-
Варений білий рис для гарніру
-
Рублена кінза для гарніру
Покроковий рецепт приготування
-
Куряче філе ретельно помити та просушити паперовими рушниками. Видалити надлишки жиру та нарізати невеликими шматочками розміром близько 2-3 см.
-
Перекласти філе куряче в миску.
-
Додати у філе йогурт, імбир, часник, кмин, червоний перець та сіль.
-
Чистими руками ретельно перемішати курку, щоб вона повністю вкрилася маринадом.
-
Накрити миску харчовою плівкою і помістити в холодильник щонайменше на 45 хвилин, а бажано на 4-6 годин, щоб філе ретельно замаринувалося.
-
Розігріти столову ложку оливкової або вершкового масла|мастила| на середньому вогні в глибокій сковороді.
-
Запустити куряче філе і смажити на середньому вогні протягом 6-7 хвилин, перемішавші кілька разів.
-
Обсмажене філе перекласти у миску.
-
Ретельно протерти сковороду або обполоснути після смаження курки.
-
Повернути сковороду на вогонь, додати масло, що залишилося.
-
У розігрітій олії обсмажити ріпчасту цибулю протягом 5-ти хвилин до м'якості та прозорості.
-
Додати тертий імбир, подрібнений часник, коріандр, червоний перець, гарам масалу, куркуму, чорний перець, сіль та кайенський перець.
-
Перемішати та потримати на вогні цибулю зі спеціями протягом 30 секунд, постійно помішуючи.
-
Запустити в сковороду томати у власному соку.
-
Ретельно перемішати з цибулею та приправами та гасити на середньому вогні протягом 4-5 хвилин.
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Додати йогурт, ретельно перемішати.
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Зменшити вогонь і гасити протягом 4-х хвилин.
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Додати куряче філе, ретельно перемішати.
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Згасити на слабкому вогні протягом 2 хвилин.
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Зняти з вогню та подавати до столу з улюбленим гарніром, прикрасивши рубаною кінзою.
Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як притотувати закусочний торт із кабачків.
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