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21.04.2023  21:56   Дмитро Колонєй

Готуємо курку по-індійськи Тикка масала

Походження цієї індійської страви досі викликає безліч суперечок, але її популярність стрімко зростає.

Як приготувати курку по-індійськи Тикка масала

Як пише РЕДПОСТ, подавати курку тика масалу ви можете з вашим улюбленим гарніром. Тікка масала відмінно зберігається в холодильнику протягом двох діб, даючи можливість спеціям просочити куряче філе.

Курка Тікка Масала

Продукти

 

Для курки:

 

  • 600 гр курячого філе без шкіри та кісток (грудки, берда і т.д.)
  • 6 столових ложок грецького йогурту
  • ½ столової ложки тертого імбиру
  • 3 зубчики часнику, очищених та подрібнених
  • 1 чайна ложка кмину
  • 1 ¼ чайної ложки солі

Для соусу тикка масалу:

 

  • 2 столові ложки оливкової або вершкового масла
  • 1 маленька головка цибулі, нарізана тонкими півкільцями
  • 2 чайні ложки тертого імбиру
  • 4 зубчики часнику, очищених та подрібнених
  • 1 столова ложка коріандру
  • 2 чайні ложки паприки
  • 1 чайна ложка приправи гарам масалу
  • ½ чайної ложки куркуми
  • ½ чайної ложки свіжомеленого чорного перцю
  • 1 банка (400 гр) томатів у власному соку
  • 6 столових ложок грецького йогурту
  • ½ чайної ложки кайєнського перцю
  • ½ чайної ложки солі
  • Варений білий рис для гарніру
  • Рублена кінза для гарніру

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Куряче філе ретельно помити та просушити паперовими рушниками. Видалити надлишки жиру та нарізати невеликими шматочками розміром близько 2-3 см.
  2. Перекласти філе куряче в миску.
  3. Додати у філе йогурт, імбир, часник, кмин, червоний перець та сіль.
  4. Чистими руками ретельно перемішати курку, щоб вона повністю вкрилася маринадом.
  5. Накрити миску харчовою плівкою і помістити в холодильник щонайменше на 45 хвилин, а бажано на 4-6 годин, щоб філе ретельно замаринувалося.
  6. Розігріти столову ложку оливкової або вершкового масла|мастила| на середньому вогні в глибокій сковороді.
  7. Запустити куряче філе і смажити на середньому вогні протягом 6-7 хвилин, перемішавші кілька разів.
  8. Обсмажене філе перекласти у миску.
  9. Ретельно протерти сковороду або обполоснути після смаження курки.
  10. Повернути сковороду на вогонь, додати масло, що залишилося.
  11. У розігрітій олії обсмажити ріпчасту цибулю протягом 5-ти хвилин до м'якості та прозорості.
  12. Додати тертий імбир, подрібнений часник, коріандр, червоний перець, гарам масалу, куркуму, чорний перець, сіль та кайенський перець.
  13. Перемішати та потримати на вогні цибулю зі спеціями протягом 30 секунд, постійно помішуючи.
  14. Запустити в сковороду томати у власному соку.
  15. Ретельно перемішати з цибулею та приправами та гасити на середньому вогні протягом 4-5 хвилин.
  16. Додати йогурт, ретельно перемішати.
  17. Зменшити вогонь і гасити протягом 4-х хвилин.
  18. Додати куряче філе, ретельно перемішати.
  19. Згасити на слабкому вогні протягом 2 хвилин.
  20. Зняти з вогню та подавати до столу з улюбленим гарніром, прикрасивши рубаною кінзою.
 
Смачного!
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як притотувати закусочний торт із кабачків.

 


Тэги:  рецепт, курка, індія, тикка масала, часник, цибуля
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