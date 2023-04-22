22.04.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 квітня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ буде йти вночі та вранці. Вдень на деякий час опади припиняться, а ввечері можуть розпочатися знову з більшою інтенсивністю.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 47%. Температура повітря +6°...+9°C (відчувається як +6°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 48%. Температура повітря +11°...+12°C (відчувається як +8°C). Вітер північий, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 70%. Температура повітря +12°...+9°C (відчувається як +10°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Народні прикмети

Можна очікувати сухого літа, якщо до цього дня ще не встановилась стабільна тепла погода.

Вітряний та туманний день обіцяє багатий урожай.

Журавлі летять мовчки і низько — до негоди.



