Прогноз погоди у Харкові на 22 квітня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ буде йти вночі та вранці. Вдень на деякий час опади припиняться, а ввечері можуть розпочатися знову з більшою інтенсивністю.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 47%. Температура повітря +6°...+9°C (відчувається як +6°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 48%. Температура повітря +11°...+12°C (відчувається як +8°C). Вітер північий, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 70%. Температура повітря +12°...+9°C (відчувається як +10°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Зірки попереджають: у цей день будь-який похід до магазину може обернутися непередбачуваними витратами, які здатні пробити в гаманці значний пролом.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ буде йти вночі та вранці. Вдень на деякий час опади припиняться, а ввечері можуть розпочатися знову з більшою інтенсивністю.
Щороку 22 квітня відзначається не просто велике, а глобальне свято — Міжнародний день Матері-Землі, день нашого спільного затишного будинку.
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