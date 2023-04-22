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22.04.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 квітня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ буде йти вночі та вранці. Вдень на деякий час опади припиняться, а ввечері можуть розпочатися знову з більшою інтенсивністю.

парасолька

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 47%. Температура повітря +6°...+9°C (відчувається як +6°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 48%. Температура повітря +11°...+12°C (відчувається як +8°C). Вітер північий, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 70%. Температура повітря +12°...+9°C (відчувається як +10°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Можна очікувати сухого літа, якщо до цього дня ще не встановилась стабільна тепла погода.
  • Вітряний та туманний день обіцяє багатий урожай.
  • Журавлі летять мовчки і низько — до негоди.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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