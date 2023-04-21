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21.04.2023  21:29   Дмитро Колонєй

Закладниці не вдалося втекти від харківських поліцейських

Харківські патрульні затримали жінку, яка розповсюджувала наркотики.

Намагалася втекти від поліцейських закладниця у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, вдень 21 квітня 2023 року, патрулюючи Шевченківський район, правоохоронці звернули увагу на підозрілу жінку. Вона дивно поводила себе, а помітивши поліцейських, почала озиратися, змінила напрямок руху та намагалася зникнути з поля зору. Але це їй не вдалося - патрульні наздогнали громадянку для перевірки.
 
Намагалася втекти від поліцейських закладниця у Харкові
 
Вона зізналася правоохоронцям, що у неї в сумочці 18 згортків із наркотиками, які вона переносить з метою збуту через так звані "закладки". Також жінка зізналась, що вже встигла розкласти 32 згортки неподалік. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини справи будуть встановлювати слідчі.
 
Намагалася втекти від поліцейських закладниця у Харкові
 
 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  наркотики, закладниця, харків
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