21.04.2023 21:29 Дмитро Колонєй

Закладниці не вдалося втекти від харківських поліцейських

Харківські патрульні затримали жінку, яка розповсюджувала наркотики.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, вдень 21 квітня 2023 року, патрулюючи Шевченківський район, правоохоронці звернули увагу на підозрілу жінку. Вона дивно поводила себе, а помітивши поліцейських, почала озиратися, змінила напрямок руху та намагалася зникнути з поля зору. Але це їй не вдалося - патрульні наздогнали громадянку для перевірки.

Вона зізналася правоохоронцям, що у неї в сумочці 18 згортків із наркотиками, які вона переносить з метою збуту через так звані "закладки". Також жінка зізналась, що вже встигла розкласти 32 згортки неподалік. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини справи будуть встановлювати слідчі.



