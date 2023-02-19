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19.02.2023  21:35   Віталій Хінєвіч

Смажені курячі стегна з цибулею-порей та лимонами

Курку можна смажити поверх практично будь-яких овочів, фруктів.

Смажені курячі стегна з цибулею-порей та лимонами
 
Ця страва не тільки прикрасить будь-який стіл, але й прийде до смаку гостям, передає РЕДПОСТ.
 

Для приготування блюда знадобляться такі складові:

 

  • 3 столові ложки оливкової олії;
  • 3 великі цибулі-порей;
  • 1 великий лимон, нарізаний тонкими скибками;
  • 4 курячі стегна з кістками та шкірою;
  • дрібна сіль;
  • свіжий чорний перець;
  • хрумкий хліб для подачі.
 

Крок 1

Помістіть решітку в середину духовки та розігрійте до 180 градусів.

Крок 2

Налийте масло в сковороду, додайте цибулю-порей і лимон і акуратно перемішайте.

Крок 3

Обсушіть стегна і злегка приправте обидві сторони сіллю та перцем. Покладіть курячі стегна шкірою вгору на рівній відстані один від одного поверх цибулі-порей та лимонів.

Крок 4

Запікайте протягом 35 хвилин. Дайте постояти не менше 5 хвилин, потім подавайте з хрустким хлібом.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, про рецепт страви, яка є другою за важливістю після млинців на стародавньому святі.
 

Тэги:  кулінарія, рецепт
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