19.02.2023 21:35 Віталій Хінєвіч

Смажені курячі стегна з цибулею-порей та лимонами

Курку можна смажити поверх практично будь-яких овочів, фруктів.

Ця страва не тільки прикрасить будь-який стіл, але й прийде до смаку гостям, передає РЕДПОСТ

Для приготування блюда знадобляться такі складові:

3 столові ложки оливкової олії;

3 великі цибулі-порей;

1 великий лимон, нарізаний тонкими скибками;

4 курячі стегна з кістками та шкірою;

дрібна сіль;

свіжий чорний перець;

хрумкий хліб для подачі.

Крок 1

Помістіть решітку в середину духовки та розігрійте до 180 градусів.

Крок 2

Налийте масло в сковороду, додайте цибулю-порей і лимон і акуратно перемішайте.

Крок 3

Обсушіть стегна і злегка приправте обидві сторони сіллю та перцем. Покладіть курячі стегна шкірою вгору на рівній відстані один від одного поверх цибулі-порей та лимонів.

Крок 4

Запікайте протягом 35 хвилин. Дайте постояти не менше 5 хвилин, потім подавайте з хрустким хлібом.

Раніше РЕДПОСТ писав, про рецепт страви , яка є другою за важливістю після млинців на стародавньому святі.



