19.02.2023 21:35 Віталій Хінєвіч
Смажені курячі стегна з цибулею-порей та лимонами
Курку можна смажити поверх практично будь-яких овочів, фруктів.
Ця страва не тільки прикрасить будь-який стіл, але й прийде до смаку гостям, передає РЕДПОСТ
.
Для приготування блюда знадобляться такі складові:
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3 столові ложки оливкової олії;
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3 великі цибулі-порей;
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1 великий лимон, нарізаний тонкими скибками;
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4 курячі стегна з кістками та шкірою;
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дрібна сіль;
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свіжий чорний перець;
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хрумкий хліб для подачі.
Крок 1
Помістіть решітку в середину духовки та розігрійте до 180 градусів.
Крок 2
Налийте масло в сковороду, додайте цибулю-порей і лимон і акуратно перемішайте.
Крок 3
Обсушіть стегна і злегка приправте обидві сторони сіллю та перцем. Покладіть курячі стегна шкірою вгору на рівній відстані один від одного поверх цибулі-порей та лимонів.
Крок 4
Запікайте протягом 35 хвилин. Дайте постояти не менше 5 хвилин, потім подавайте з хрустким хлібом.
Раніше РЕДПОСТ
писав, про рецепт страви
, яка є другою за важливістю після млинців на стародавньому святі.
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