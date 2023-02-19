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19.02.2023  20:50   Віталій Хінєвіч

Шляховики усунили наслідки негоди у Харківській області

На Харківщині 18 лютого випали опади у вигляді снігу, ближче до вечора снігопад припинився.

Дорога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.
 
Повідомляється, що в роботі зі збирання снігу та забезпечення проїзду в області було задіяно 166 одиниць спецтехніки. Також було використано 2784 м3 піщано-сольової суміші. 
 
«Просимо водіїв бути пильними та дотримуватись правил дорожнього руху. Дорожня служба працює цілодобово. Єдиний контакт-центр Укравтодору, де можна отримати інформацію про стан проїзду та звернутися по допомогу: +38 067 400 60 80»,- зазначили в Службі автомобільних доріг у Харківській області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що з ранку 19 лютого до робіт з прибирання снігу в Харкові залучено 1689 робітників комунальних підприємств.
 

Источник:   Служба автомобільних доріг у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
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