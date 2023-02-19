19.02.2023 14:09 Рита Парфенова

Як у Харкові прибирають вулиці від снігу (фото)

З ранку 19 лютого до робіт з прибирання снігу в Харкові залучено 1689 робітників комунальних підприємств.



t.me/citykharkivua

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент житлово-комунального господарства, у місті працює 90 одиниць автотракторної техніки та 56 засобів малої механізації.



У тому числі на прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирає 1541 дворовий робітник за допомогою 57 одиниць автотракторної техніки та 56 засобів малої механізації. Напередодні було очищено 6673 прибудинкових територій, а біля 769 будинків дворові робітники посипали тротуари піщано-сольовою сумішшю.



На об'єктах СКП «Харківзеленбуд» працюють 148 осіб та 33 одиниці автотракторної техніки.



