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19.02.2023  14:52   Рита Парфенова

Обстріли Харківщини: слідчі документують злочини військових рф (фото)

Правоохоронці збирають докази військової агресії рф на території Харківщини.

У Харківській області правоохоронці збирають докази військової агресії рф

Як розповіли РЕДПОСТ у відділі комунікації поліції Харківської області, через ворожі обстріли загинули та отримали поранення цивільні громадяни.

Упродовж 18 лютого противник завдавав ударів з танків, мінометів та артилерії по громадах Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів.

Вдень у смт Ківшарівка через обстріли отримали поранення двоє місцевих мешканців - 57-річна жінка та 53-річний чоловік.

У Харківській області правоохоронці збирають докази військової агресії рф У Харківській області правоохоронці збирають докази військової агресії рф

росіяни також накрили вогнем село Вовчанські Хутори. Окупанти поцілили у приватний будинок, загинув 55-річний чоловік. Внаслідок обстрілу частково зруйновано щонайменше 3 домоволодіння.

У Куп'янську через обстріли виникли пожежі, горіли гаражі та автомобілі.  В смт Дворічна значних пошкоджень зазнала будівля швидкої медичної допомоги.

У Харківській області правоохоронці збирають докази військової агресії рф

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 18 по 19 лютого 2023 року зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок влучання ворожіх снарядів.


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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