Обстріли Харківщини: слідчі документують злочини військових рф (фото)

Правоохоронці збирають докази військової агресії рф на території Харківщини.
Як розповіли РЕДПОСТ у відділі комунікації поліції Харківської області, через ворожі обстріли загинули та отримали поранення цивільні громадяни.
Упродовж 18 лютого противник завдавав ударів з танків, мінометів та артилерії по громадах Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів.
Вдень у смт Ківшарівка через обстріли отримали поранення двоє місцевих мешканців - 57-річна жінка та 53-річний чоловік.
росіяни також накрили вогнем село Вовчанські Хутори. Окупанти поцілили у приватний будинок, загинув 55-річний чоловік. Внаслідок обстрілу частково зруйновано щонайменше 3 домоволодіння.
У Куп'янську через обстріли виникли пожежі, горіли гаражі та автомобілі. В смт Дворічна значних пошкоджень зазнала будівля швидкої медичної допомоги.
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 18 по 19 лютого 2023 року зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок влучання ворожіх снарядів.
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