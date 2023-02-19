19.02.2023 14:52 Рита Парфенова

Обстріли Харківщини: слідчі документують злочини військових рф (фото)

Правоохоронці збирають докази військової агресії рф на території Харківщини.

Як розповіли РЕДПОСТ у відділі комунікації поліції Харківської області, через ворожі обстріли загинули та отримали поранення цивільні громадяни.



Упродовж 18 лютого противник завдавав ударів з танків, мінометів та артилерії по громадах Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів.

Вдень у смт Ківшарівка через обстріли отримали поранення двоє місцевих мешканців - 57-річна жінка та 53-річний чоловік.





росіяни також накрили вогнем село Вовчанські Хутори. Окупанти поцілили у приватний будинок, загинув 55-річний чоловік. Внаслідок обстрілу частково зруйновано щонайменше 3 домоволодіння.



У Куп'янську через обстріли виникли пожежі, горіли гаражі та автомобілі. В смт Дворічна значних пошкоджень зазнала будівля швидкої медичної допомоги.





За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 18 по 19 лютого 2023 року зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок влучання ворожіх снарядів.



