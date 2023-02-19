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19.02.2023  08:48   Рита Парфенова

На Харківщині від обстрілів палав приватний маєток. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 18 по 19 лютого 2023 року зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок влучання ворожіх снарядів.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 лютого.

Близько восьмої години ранку 18 лютого рятувальники Куп’янська виїхали на гасіння пожежі, спричиненої ворогом після артобстрілу приватного житлового сектору міста. На території одного з приватних маєтків горів гараж та 2 легкові автомобілі. Площа горіння склала 60 кв.м. О 9:30 пожежа була ліквідована силами рятувальників 44-ї ДПРЧ та їхніх колег з Луганська. Постраждалих немає.

Два рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів:

  • у місті Куп’янську пошкоджень зазнала адміністративна будівля;
  • у селищі Дворічне обстріляна будівля швидкої медичної допомоги.

Постраждалих від ворожих обстрілів протягом минулої доби немає.

Загалом за добу з 18 по 19 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

  • 7 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожими обстрілами;
  • 2 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;
  • 10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області.


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, дснс, куп’янськ, харків, агрессия россии
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