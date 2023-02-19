Тіла двох чоловіків знайдено на згарищі під Харковом

Внаслідок порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення сталася пожежа зі смертельним випадком.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головнеуправління ДСНС України в Харківській області, 18 лютого о 14:34 в приватному будинку на вул. Незалежності, 18 у селі Дмитрівка Богодухівської громади сталася пожежа.
Горіли домашні речі та конструктивні елементи внутрішніх стін, виготовлених з деревини на площі 30 кв.м.
О 14:54 пожежу локалізували, о 16:10 ліквідували.
На місті пожежі виявлено тіла 2-х загиблих чоловіків.
За попередніми даними причиною її виникнення стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 18 по 19 лютого 2023 року зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок влучання ворожіх снарядів.
Комментариев: 0
Приготуйтеся до того, що вам все буде справа. Постарайтеся стримувати бажання повчати, інакше засмутите і себе, і інших.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
19 лютого відзначається День Державного Герба України.
влажность:
давление:
ветер: