19.02.2023 10:06 Рита Парфенова

Відео, як у Харкові врятували чоловіка з-під трамваю

Увечері 18 лютого у Харкові під трамвай потрапив пішохід.





Близько 10 хвилин знадобилося надзвичайникам Харкова, щоб витягти людину, яка потрапила під трамвай, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.



Подія сталася близько шостої години вечора 18 лютого на проспекті Героїв Сталінграду у Харкові.



36-річний чоловік потрапив під трамвай. Його тіло було затиснуте між захисним щитом та землею.



Рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Харківській області за допомогою спецінструменту зрізали кріплення захисного щита і допомогли медикам витягти постраждалого з-під багатотонної машини.



Далі каретою екстреної медичної допомоги постраждалого госпіталізували до медичного закладу.



