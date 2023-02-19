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19.02.2023  10:06   Рита Парфенова

Відео, як у Харкові врятували чоловіка з-під трамваю

Увечері 18 лютого у Харкові під трамвай потрапив пішохід.



Близько 10 хвилин знадобилося надзвичайникам Харкова, щоб витягти людину, яка потрапила під трамвай, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Подія сталася близько шостої години вечора 18 лютого на проспекті Героїв Сталінграду у Харкові.

36-річний чоловік потрапив під трамвай. Його тіло було затиснуте між захисним щитом та землею.

Рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Харківській області за допомогою спецінструменту зрізали кріплення захисного щита і допомогли медикам витягти постраждалого з-під багатотонної машини.

Далі каретою екстреної медичної допомоги постраждалого госпіталізували до медичного закладу.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як патрульні врятували пораненого чоловіка та спіймали зловмисника.

 


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  дсчс, трамвай, харків
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