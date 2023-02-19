Про відключення світла 19 лютого у Харкові розповіли в Укренерго

Обмеження споживання електроенергії по Харкову та області на 19 лютого «Укренерго» не надавало.
«Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень», – повідомили в «Укренерго».
Загалом по країні 19 лютого все ще вимушено застосовуються мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі. Також погодинні відключення можливі в окремих районах Києва та Київської області у зв’язку з проведенням обленерго ремонтних робіт.
Раніше РЕДПОСТ писав, що «Харківобленерго» оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області, який діятиме з 20 лютого.
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