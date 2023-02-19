Є загиблі та поранені: наслідки ворожих обстрілів Харківщини

Одна людина загинула, двоє поранені після обстрілів Харківської області протягом доби 18 по 19 лютого 2023 року.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, протягом минулої доби російські війська обстрілювали мирних жителів та цивільну інфраструктуру щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 18 по 19 лютого 2023 року зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок влучання ворожіх снарядів.
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