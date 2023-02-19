19.02.2023 11:42 Рита Парфенова

Є загиблі та поранені: наслідки ворожих обстрілів Харківщини

Одна людина загинула, двоє поранені після обстрілів Харківської області протягом доби 18 по 19 лютого 2023 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, протягом минулої доби російські війська обстрілювали мирних жителів та цивільну інфраструктуру щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

У Вовчанську Чугуївського району ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Загинув чоловік.

У смт Ківшарівка Куп'янського отримали поранення 53-річний чоловік та 57-річна жінка. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Обстрілом серйозно пошкоджено будівлю закладу освіти.

У Куп'янську внаслідок ворожих ударів пошкоджено адміністративну будівлю, гаражі та автомобілі, сталися пожежі. У смт Дворічна Куп'янського району руйнувань зазнала будівля швидкої медичної допомоги.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 18 по 19 лютого 2023 року зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок влучання ворожіх снарядів.



