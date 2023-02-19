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19.02.2023  11:56   Рита Парфенова

Розмінування Харківщини: сапери працювали у п’яти районах області

Протягом доби 18 лютого 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 89 одиниць вибухових предметів.

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У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 18 лютого піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 0,13 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 89 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 37 осіб особового складу та 14 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 1900 га території, 255,7 км автомобільних доріг, 790,3 км ЛЕП, 156,8 км залізничних колій та 188,7 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 51 тис. 249 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області.


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків
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