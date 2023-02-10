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10.02.2023  20:09   Дмитро Колонєй

Харківські патрульні врятували пораненого чоловіка та спіймали зловмисника

​​Харківські парвоохоронці прийшли на допомогу людині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, в ночі 10 лютого 2023 року правоохоронців викликали  на бійку по вулиці Балканській. Інспектори Роман Мірошніченко, Руслан Джесюк, Олександр Василюк та Максим Бут оперативно прибули за вказаною адресою, де виявили пораненого ножем у грудну клітину чоловіка. Стан чоловіка був важким, він мав ознаки пневмотороксу, тож патрульні негайно наклали йому оклюзійну наліпку та контролювали стан до приїзду медиків. Потерпілого передали лікарям, які надалі його ушпиталили.
 
Опитавши очевидців події, патрульні разом зі слідчо-оперативною групою знайшли вдома зловмисника, який поранив чоловіка. У розмові з правоохоронцями громадянин підтвердив, що під час бійки завдав удар ножем потерпілому та втік з місця події.
 
Надалі обставини події встановлюватимуть слідчі.
 
Згодом лікарі зателефонували на 102, аби подякувати патрульним за вчасну та професійно надану домедичну допомогу, яка допомогла врятувати життя.
 
Нагадаємо, арніше РЕДПОСТ писав що під час обстрілу Харкова під завали потрапили 10 людей.
 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  дебош, бійка, харьков, харків, допомога
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