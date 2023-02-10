10.02.2023 19:35 Рита Парфенова

Близько 15% території Харкова поки залишається без світла, – Ігор Терехов

У Харкові продовжуються роботи з відновлення електропостачання після нічних та ранкових обстрілів.



РЕДПОСТ

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ. За словами мера міста, близько 15% території міста Харкова залишається знеструмленою, та енергетики й комунальники роблять все можливе, щоб дати світло у будинки городян.



«Ми подаємо тепло, забезпечуємо водопостачання у стислому режимі. Нам вдається локалізувати наслідки обстрілів. Працювали весь день, щоб дати світло, щоб працювали електротранспорт, метро та об'єкти інфраструктури», - зазначив Ігор Терехов.



Харківській міський голова повідомив, що вночі та вранці ворог цілився в об'єкти критичної інфраструктури Харкова та області. Зокрема, вранці був повторний приліт в один з об'єктів, який забезпечує тепло- та енергопостачання Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти здійснили масований ракетний обстріл по об'єктах критичної інфраструктури Харківщини о 4-й та 10-й ранку 10 лютого 2023 року.



