10.02.2023 17:31 Дмитро Колонєй

Обстріл Харкова: під завали потрапили 10 людей (відео)

Прокуратура відкрила кримінальну справу щодо ракетного удару по Харкову.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на прес-службу Харківської прокуратури, окупанти здійснили масований ракетний обстріл по об'єктах критичної інфраструктури Харківщини о 4-й та 10-й ранку 10 лютого 2023 року. Більщість ракет влучило по критичній інфраструктурі. Також було влучання по одному з підприємств у Слобідському районі, Також залишки однієї з ракет впали на приватний будинок.

Після обстрілів до 10 людей знаходилися під завалами та були травмовані. Рятівники ДСНС дістали їх з-під завалів і зараз їм надається медична допомога. Попередньо більшість ракет було запущено з території Бідгородської області ракетами типу С300, Також є інформація, що одне з влучань було крилатою рактою Калібр. Порушено кримінальну справу.



