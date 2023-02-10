Обстріл Харкова: під завали потрапили 10 людей (відео)

Прокуратура відкрила кримінальну справу щодо ракетного удару по Харкову.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на прес-службу Харківської прокуратури, окупанти здійснили масований ракетний обстріл по об'єктах критичної інфраструктури Харківщини о 4-й та 10-й ранку 10 лютого 2023 року. Більщість ракет влучило по критичній інфраструктурі. Також було влучання по одному з підприємств у Слобідському районі, Також залишки однієї з ракет впали на приватний будинок.
Після обстрілів до 10 людей знаходилися під завалами та були травмовані. Рятівники ДСНС дістали їх з-під завалів і зараз їм надається медична допомога. Попередньо більшість ракет було запущено з території Бідгородської області ракетами типу С300, Також є інформація, що одне з влучань було крилатою рактою Калібр. Порушено кримінальну справу.
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