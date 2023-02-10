10.02.2023 18:07 Рита Парфенова

Харківські прикордонники затримали чоловіка з чужим паспортом

У Харківській області чоловік намагався по паспорту брата проїхати через контрольний пост.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Східне регіональне управління ДПСУ.



Днями на одному з контрольних постів чоловік в автомобілі «Форд» надав прикордонникам для перевірки паспорт громадянина України для виїзду за кордон.



Під час ідентифікації особи у «зелених кашкетів» виникли сумніви щодо приналежності документа чоловіку.



Провівши комплекс подальших перевірочних заходів прикордонники з’ясували, що паспортний документ належить брату пред’явника, а сам чоловік є негромадянином Латвії (Latvijas nepilsoni), про що свідчив виявлений правоохоронцями відповідний документ, термін дії якого закінчився у 2011 році.



Також у латвійського негромадянина були виявлені посвідчення волонтерських організацій, справжність яких перевіряється правоохоронцями.



Наразі для з’ясування усіх обставин правопорушення та прийняття правового рішення чоловіка передано представникам компетентних органів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 19-річного харків’янина-танцівника, який планував «форсувати» Тису, вчасно помітили та зупинили прикордонники.



