10.02.2023 19:22 Рита Парфенова

На кордоні з Харківщиною ворог утримує військові підрозділи

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 лютого 2023 року поінформував речник Генштабу ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському напрямку, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань не виявлено, разом з тим, ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних з Україною районах. Противник не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

За добу загарбники обстріляли щонайменьше 10 селищ Харківщини.



