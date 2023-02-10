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10.02.2023  19:22   Рита Парфенова

На кордоні з Харківщиною ворог утримує військові підрозділи

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 лютого 2023 року поінформував речник Генштабу ЗСУ.

Війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському напрямку, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
 
На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань не виявлено, разом з тим, ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних з Україною районах. Противник не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення.
 
За добу загарбники обстріляли щонайменьше 10 селищ Харківщини.

На Куп’янському напрямку протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів:

  • Берестове,
  • Гряниківка,
  • Дворічна,
  • Западне,
  • Крохмальне,
  • Піщане.

На Слобожанському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів:

  • Лук’янці,
  • Огірцеве,
  • Фиголівка,
  • Червона Зоря.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти здійснили масований ракетний обстріл по об'єктах критичної інфраструктури Харківщини о 4-й та 10-й ранку 10 лютого 2023 року.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, харьков, агрессия россии
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