На кордоні з Харківщиною ворог утримує військові підрозділи

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 лютого 2023 року поінформував речник Генштабу ЗСУ.
На Куп’янському напрямку протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів:
На Слобожанському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів:
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти здійснили масований ракетний обстріл по об'єктах критичної інфраструктури Харківщини о 4-й та 10-й ранку 10 лютого 2023 року.
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Загалом день схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ.
У Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без істотних опадів. Слабкий туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.
10 лютого за рішенням ООН відзначається Всесвітній день зернобобових.
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