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10.02.2023  20:37   Дмитро Колонєй

У Харкові відновлюють постраждалий від обстрілу будинок (фото)

Як тривають ремонтні роботи у індустріальному районі поінформували КП "Харківжитлбуд".

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  КП "Харківжитлбуд",  у місті продовжуют відновляти будинки, які постраждали від уларів ворога. Так, в Індустріальному районі працівники  ремонтують покрівлю житлового будинку на вул. Біблика.

 


Источник:   Міскрада
 Тэги:  ремонт, обстріл, харьков, харків, агрессия россии
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