10.02.2023 20:37 Дмитро Колонєй

У Харкові відновлюють постраждалий від обстрілу будинок (фото)

Як тривають ремонтні роботи у індустріальному районі поінформували КП "Харківжитлбуд".

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП "Харківжитлбуд", у місті продовжуют відновляти будинки, які постраждали від уларів ворога. Так, в Індустріальному районі працівники ремонтують покрівлю житлового будинку на вул. Біблика.



