19.02.2023 13:32 Рита Парфенова

Який одяг допоможе підвищити впевненість у собі та притягнути удачу у справах

Психологи та фахівці у галузі біоенергетики переконані, що успіх у справах безпосередньо залежить від внутрішнього стану людини, від того, що вона відчуває, як себе позиціонує, який у неї рівень мотивації та впевненості в собі.

Неабиякою мірою одяг, який ми носимо, допомагає піднімати цей рівень і підвищує шанси на успіх. РЕДПОСТ розповідает про важливі правила, яких треба дотримуватися..

Одягайте тільки ті речі, які вам подобаються

Основне правило, якого людина повинна дотримуватись при виборі одягу: річ має беззастережно подобатися та викликати почуття комфорту. Тільки таке внутрішнє відчуття зможе підвищити шанси людини на успіх у будь-яких справах.

Якщо річ не приносить задоволення або людині здається, що вона їй не підходить, погано сидить, не відображає його внутрішній світ, це знижує самооцінку та впевненість у собі. А з погляду езотерики такий стан ще й сприяє припливу негативних енергій.

Відмовтеся від тісного одягу

Навіть якщо вам подобаються сукні або вузькі штани, що обтягують, не варто носити їх постійно, особливо коли ви займаєтеся важливими справами і розраховуєте на успіх.

Крім того, що тісний одяг обмежує амплітуду рухів, порушує концентрацію думок та створює зовнішній та внутрішній дискомфорт, він також негативно впливає на розподіл енергій, закриває життєво важливі чакри та позбавляє удачі у справах. Подбайте про те, щоб ваш одяг був вільним і зручним.

Відмовтеся від старого одягу

Іноді людина настільки прив'язується до речей, що заношує їх «до дірок». Йому здається, що він почувається комфортно в старому, потертому светрі або вилинявій, але зручній сорочці. Це враження оманливе. Часто він навіть не пов'язує з цим нездужання, що виникає часом, або часті головні болі. Водночас позитивна енергія ци легко витікає через старий одяг, позбавляючи людини удачі.

Враховуйте колір одягу

Крім того, що одяг певного кольору може просто підходити або не підходити людині, і тим самим знижувати або підвищувати її самооцінку, вона також має властивість впливати на енергію.

Наприклад:

білий колір покращує можливості комунікації для людей;

червоний сприяє виявленню лідерських якостей;

помаранчевий підвищує креативність та творчий потенціал;

зелений посилює енергетику та допомагає долати перешкоди;

синій підвищує розумові здібності;

чорний посилює концентрацію.

Тому, займаючись якимись важливими справами, намагайтеся одягати одяг відповідного кольору – то ваш шлях до успіху буде значно коротшим.

Вибирайте мотивуючі принти

Якщо ви використовуєте у своєму одязі принти чи символіку, важливо, щоб вони несли позитивну мотивацію. Особливо це корисно людям, які не мають достатньої впевненості у своїх силах, сумніваються в успіху якоїсь справи або просто не відрізняються досить жорстким характером. Футболки та куртки з мотивуючими малюнками та написами допоможуть їм здобути впевненість у собі.

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