18.03.2023 20:30 Віталій Хінєвіч

Як вивести неприємний запах з одягу: прості поради

Деякі люди стикаються з ситуацією, коли улюблений одяг міг просочитися запахом, який неприємний вам чи оточуючим. Для таких випадків є прості поради, які допоможуть видалити неприємне джерело запаху на тканині, передає РЕДПОСТ .

Не варто улюблений одяг переводити в той, який потрібно сховати подалі в затишне місце або зовсім викинути. Спочатку варто скористатися наступними порадами:

Замочити одяг у розчині харчової соди

Слід відокремити білий одяг від темніших кольорів. Потім наповнити таз теплою водою, додати 2 склянки харчової соди і перемішати до повного розчинення. Залишити одяг у розчині на ніч або на кілька годин, переконавшись, що вся вона промокла. Після цього випрати їх у пральній машині або вручну із звичайним пральним порошком.

Обробіть плями оцтом, перекисом водню або ізопропіловим спиртом

Необхідно визначити місця з неприємним запахом, потім рясно кропити кожну область оцтом, перекисом водню або ізопропіловим спиртом. Після цього висушити одяг на повітрі. Якщо вони ще погано пахнуть, повторити процедуру.

Використовуйте білий дистильований оцет у циклі прання

Білий оцет, що дистилює, може стати відмінним засобом для усунення запаху з одягу. Потрібно додати півсклянки продукту звичайний цикл пральної машинки. Не варто лити білий дистильований оцет прямо на одяг, щоб не пошкодити деякі тканини.

Дайте вашому одягу трохи провітритися

Вивішування одягу на вулиці — один із найпростіших способів позбутися неприємних запахів. Просто слід винести їх на свіже повітря у сонячний день. Або можна залишити біля працюючого вентилятора.

Використовуйте кавову гущу

Необхідно висипати невикористану кавову гущу в миску. Потім скласти предмет одягу зверху та залишити його там на ніч. Слідкуйте за тим, щоб кавова гуща не потрапила на одяг, тому що вона може забруднити тканину.

Покладіть газетні кульки на одяг

Газети можуть допомогти увібрати поганий запах одягу. Для цього варто взяти газетні листи, залишити їх на одязі на всю ніч.

Покладіть одяг у морозилку

Цей прийом може бути особливо корисним для джинсів, які не можна прати після кожного носіння. Просто потрібно покласти одяг у поліетиленовий пакет та віднести до морозилки. Низька температура всередині може знищити бактерії, які викликають неприємні запахи.



