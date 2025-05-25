25.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 травня

У Харкові небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

25 травня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 27 – 29° тепла.

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Народні прикмети

Якщо ранок у червоному кожусі (червоне небо під час сходу сонця), то літо буде сухим, пожежонебезпечним.

Якщо на горобині багато квітів, то варто чекати хорошого врожаю.

На ставках з’явилося листя білого латаття – заморозків більше не буде.

Сині хмари увечері обіцяють зміну погоди.