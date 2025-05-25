Прогноз погоди у Харкові на 25 травня

У Харкові небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
25 травня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 27 – 29° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Цей день сприятливий для рішучих дій, але не для дипломатичних розмов чи складних тем. Якщо планували важливий крок у стосунках – дійте, головне бути щирими й обережними.
У Харкові небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів.
25 травня відзначається Всесвітній день хірургії. .
влажность:
давление:
ветер: