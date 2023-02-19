19.02.2023 20:05 Віталій Хінєвіч

У лютому стартує міжнародна акція солідарності музикантів світу з Україною

Міжнародний проєкт «Музика Незламних» - це акція солідарності музикантів світу з Україною.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Акцію започаткували провідні діячі музичної галузі України для підсилення присутності у світовому культурному просторі й привернення уваги світової спільноти до глибшого розуміння українців й українського спротиву.

Формат проєкту полягає у виконанні музичними колективами або виконавцями з усього світу української музики у форматі офлайн та онлайн концерту, флешмобу, вуличного виступу, відеокліпу, музичного перформансу.

Учасники, які бажають долучитися, зможуть заповнити анкету та знайти репертуарний лист і партитури для виконання українських музичних творів. На сайті відображатиметься географія учасників, які підтримуватимуть акцію.

«Місія проєкту - через українську музику показати і розкрити характер Незламного Українського Народу – НАЦІЇ, та на ірраціональному рівні донести Цінності, за які ми боремось для нашої спільної Перемоги!»,- йдеться у повідомленні.



