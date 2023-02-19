19.02.2023 20:05 Віталій Хінєвіч
У лютому стартує міжнародна акція солідарності музикантів світу з Україною
Міжнародний проєкт «Музика Незламних» - це акція солідарності музикантів світу з Україною.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
Акцію започаткували провідні діячі музичної галузі України для підсилення присутності у світовому культурному просторі й привернення уваги світової спільноти до глибшого розуміння українців й українського спротиву.
Формат проєкту полягає у виконанні музичними колективами або виконавцями з усього світу української музики у форматі офлайн та онлайн концерту, флешмобу, вуличного виступу, відеокліпу, музичного перформансу.
Учасники, які бажають долучитися, зможуть заповнити анкету
та знайти репертуарний лист і партитури для виконання українських музичних творів. На сайті відображатиметься географія учасників, які підтримуватимуть акцію.
«Місія проєкту - через українську музику показати і розкрити характер Незламного Українського Народу – НАЦІЇ, та на ірраціональному рівні донести Цінності, за які ми боремось для нашої спільної Перемоги!»,- йдеться у повідомленні.
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