19.02.2023 19:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині окупанти поранили жінку, яка виходила з підвалу

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 19 лютого близько 11:00 окупанти знову обстріляли місто Вовчанськ. Поранення отримала 45-річна місцева мешканка.

Цього ж дня ворогом було обстріляно село Липці близько 16:00. Пошкоджено приватне домоволодіння та гараж. Поранено жінку, яка в цей момент виходила з підвалу.

18 лютого російські військовослужбовці обстріляли з РСЗВ селище міського типу Ківшарівка Куп’янського району. Отримали поранення 57-річна жінка та 53-річний чоловік. У Куп’янську внаслідок обстрілу пошкоджено господарчу споруду.

У селі Вовчанські Хутори 18 лютого, російські військові влучили у приватний будинок, загинув 55-річний чоловік.



