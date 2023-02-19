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19.02.2023  19:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині окупанти поранили жінку, яка виходила з підвалу

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківської області.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 19 лютого близько 11:00 окупанти знову обстріляли місто Вовчанськ. Поранення отримала 45-річна місцева мешканка.
 
Цього ж дня ворогом було обстріляно село Липці близько 16:00. Пошкоджено приватне домоволодіння та гараж. Поранено жінку, яка в цей момент виходила з підвалу.
 
18 лютого російські військовослужбовці обстріляли з РСЗВ селище міського типу Ківшарівка Куп’янського району. Отримали поранення 57-річна жінка та 53-річний чоловік. У Куп’янську внаслідок обстрілу пошкоджено господарчу споруду.
 
У селі Вовчанські Хутори 18 лютого, російські військові влучили у приватний будинок, загинув 55-річний чоловік.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині внаслідок обстрілу поранено співробітника Харківобленерго.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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