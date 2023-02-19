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19.02.2023  18:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові невідомий ударив чоловіка ножем

Правоохоронці ввечері 18 лютого отримали інформацію про бійку на Салтівському шосе.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківській області.
 
На місце події негайно прибули інспектори Микита Баранов, Станіслав Домрін та Олексій Побережець. Правоохоронці виявили чоловіка із різаною раною на плечі.
 
Патрульні наклали турнікет, що постраждав, і контролювали його стан до приїзду медиків. Після прибуття медичних працівників чоловіка госпіталізували.
 
У свою чергу, поліцейські опитавши свідків, встановили місцезнаходження особи, яка могла бути причетна до цієї події. Відпрацювавши орієнтування, інший екіпаж виявив та затримав чоловіка.
У розмові затриманий зізнався, що під час бійки вдарив суперника ножем та втік з місця події.
 
Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, справою займуться слідчі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що жінка в Харківській області напала на співмешканця з ножем.
 

Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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