19.02.2023 17:50 Віталій Хінєвіч
Окупанти обстріляли приватні будинки в Харківській області
Внаслідок ворожих обстрілів є постраждалі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Повідомляється, що 19 лютого близько 16.30 ворог здійснив обстріл приватних будинків у селі Липці Харківської області. Поранення отримали жінки 32 та 50 років, їх госпіталізували.
У місті Вовчанськ осколкове поранення отримала 45-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці.
Крім цього, у Кругляківці Куп'янського району, внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік.
Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено будинки цивільних підприємств, АЗС, гаражі, сталися пожежі.
У селищі міського типу Дворічна Куп'янського району, обстрілом пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, заклад охорони здоров'я, приватні гаражі та автомобілі.
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