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19.02.2023  17:50   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли приватні будинки в Харківській області

Внаслідок ворожих обстрілів є постраждалі.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що 19 лютого близько 16.30 ворог здійснив обстріл приватних будинків у селі Липці Харківської області. Поранення отримали жінки 32 та 50 років, їх госпіталізували.
 
У місті Вовчанськ осколкове поранення отримала 45-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці.
 
Крім цього, у Кругляківці Куп'янського району, внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік.
 
Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено будинки цивільних підприємств, АЗС, гаражі, сталися пожежі.
 
У селищі міського типу Дворічна Куп'янського району, обстрілом пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, заклад охорони здоров'я, приватні гаражі та автомобілі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Циркунах ексгумували труп чоловіка. У травні минулого року 56-річного чоловіка розстріляли окупанти. 
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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