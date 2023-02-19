19.02.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли приватні будинки в Харківській області

Внаслідок ворожих обстрілів є постраждалі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що 19 лютого близько 16.30 ворог здійснив обстріл приватних будинків у селі Липці Харківської області. Поранення отримали жінки 32 та 50 років, їх госпіталізували.

У місті Вовчанськ осколкове поранення отримала 45-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці.

Крім цього, у Кругляківці Куп'янського району, внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік.

Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено будинки цивільних підприємств, АЗС, гаражі, сталися пожежі.

У селищі міського типу Дворічна Куп'янського району, обстрілом пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, заклад охорони здоров'я, приватні гаражі та автомобілі.



