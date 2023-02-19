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19.02.2023  17:35   Віталій Хінєвіч

Медики врятували життя харків'янину

Медична бригада провела реанімаційні заходи.

Харківські медики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
Повідомляється, що 19 лютого медики швидкої допомоги отримали екстрений виклик.
 
У 74-річного харків'янина настала клінічна смерть, яка настала внаслідок гострого інфаркту міокарда.
 
Успішну реанімацію провела бригада ЕМД № 410 у складі: фельдшера Мовчана Ярослава, фельдшера Тимошенка Ярослава та водія Ножа Сергія.
 
Після проведення успішної реанімації чоловіка було шпиталізовано до лікувального закладу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що медики врятували мешканку Харкова.
 

Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  події, харків
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