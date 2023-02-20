Прогноз погоди у Харкові на 20 лютого

Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Уночі очікується сніг. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -1°...+1°C (відчувається як -12°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 25%. Температура повітря +1°...0°C (відчувається як -7°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 25%. Температура повітря -1°...-2°C (відчувається як -7°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.
Дійте повільно, але напевно, і ви досягнете успіху. У плані кохання день ідеально підходить для тих, хто впевнений у своїх почуттях та не боїться говорити один одному «кохаю».
Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Уночі очікується сніг. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Щороку 20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні, запроваджений у 2015 році.
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