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20.02.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 лютого

Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Уночі очікується сніг. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.

Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -1°...+1°C (відчувається як -12°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 25%. Температура повітря +1°...0°C (відчувається як -7°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 25%. Температура повітря -1°...-2°C (відчувається як -7°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Яскравий захід сонця – до вітрів і холодного літа.
  • Грім загримів – сіножаті влітку пропадуть.
  • Хмари пливуть високо - буде хороша погода.

Тэги:  прогноз погоди, харьков, харків
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