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04.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 листопада

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці піде дрібний дощ. Вдень та ввечері - без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с, вдень пориви, 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі 8 - 10° тепла, вдень 14 - 16°.

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Народні прикмети

  • Якщо день розпочнеться туманом – слід чекати відлиги.
  • Якщо “небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде”.
  • Якщо погода ясна, то незабаром настане похолодання.
  • Дощ віщує хороший урожай наступного року.


 

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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