Прогноз погоди у Харкові на 4 листопада

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці піде дрібний дощ. Вдень та ввечері - без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
4 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с, вдень пориви, 15 - 20 м/с.
Температура повітря: вночі 8 - 10° тепла, вдень 14 - 16°.
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Переговори та організаційні питання – ось що здатне принести прибуток. День дуже вдалий для просування своїх ідей.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці піде дрібний дощ. Вдень та ввечері - без опадів.
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