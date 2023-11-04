04.11.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 4 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Переговори та організаційні питання – ось що здатне принести прибуток. День дуже вдалий для просування своїх ідей.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен зможе задіяти свої можливості для того, щоб маніпулювати оточуючими! Це можуть бути як прямі методи тиску - такі як суперечка, наказ і т.д., так і таємні ниточки, за які Овен здатний поволі смикати, щоб отримати потрібний йому результат. Зрештою, Овен отримає те, чого він прагне, проте на це піде стільки часу та сил, що перемога його навряд чи сильно потішить.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Якщо у Тельця намічається дискусія або навіть просто серйозна розмова, йому буде як ніколи легко прислухатися до думки іншої людини. Телець зможе подивитися на ситуацію з погляду опонента, і суперечка втратить сенс. День загострює дипломатичні здібності Тельця, а заразом наділяє його мудрістю, розумінням і здатністю співпереживати. Це забезпечує йому успіх у переговорах та взагалі будь-яких справах, де треба вміти спілкуватися.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Доля Близнюків – допомагати оточуючим, особливо близьким. У Близнюків може прокинутися бажання бути в курсі навіть найменших подій у житті якоїсь людини, піклуватися про неї та опікуватися. Якщо ж у цієї людини є проблеми, Близнюки здатні терпляче вислухати її, виконати роль психоаналітика та допомогти слушною порадою. Головне, щоб турбота не переросла у нав'язливість – для цього Близнюкам необхідно трохи стримувати свій альтруїстичний порив.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак налаштований на боротьбу, проте боротися йому не буде з ким: оточуючі без бою готові присудити йому перемогу! Більше того, вони із задоволенням підуть за Раком, достатньо йому запропонувати якийсь проект, який потребує спільних зусиль. Взагалі, у будь-яких заходах з великою кількістю народу Рак почуватиметься «на коні», а в ролі організатора чи миротворця йому просто не буде рівних!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки радять Леву присвятити час вирішенню проблем із близькими людьми – якщо, звісно, ​​такі проблеми є. Це виявиться дуже ефективним. Якщо зазвичай спроба розібратися закінчується банальною сваркою та масою взаємних образ, то й Лев, та його близькі налаштовані на те, щоб спробувати зрозуміти один одного. Спробуйте завести розмову до душі - і ви здивуєтеся тому, що її підтримають і навіть більше: охоче підуть вам назустріч.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У повсякденних завданнях Діва може діяти на автопілоті – настільки вправно у неї виходитимуть звичні справи! А ось на спілкування з людьми навпаки, піде чимало часу та сил. День загострює комунікаційні можливості Діви, змушуючи її не просто спілкуватися, а шукати інформацію у розмовах, прислухатися до чуток, бути в курсі подій. Не виключено, що якийсь факт чи слух дасть їй у руки козир, дозволивши цими подіями поступово керувати.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези чекає багато зустрічей – і запланованих, і раптових – кожна з яких може виявитися не випадковою. Це стосується романтичних знайомств, і ділових зв'язків. Особливо останніх: зірки кажуть, що якісь сьогоднішні справи, слова чи плани Терезів здатні вплинути на їхню кар'єру, становище у суспільстві та грошовий дохід. Щоправда, цей вплив може бути не лише зі знаком «плюс», а й «мінус», тому Терезам необхідно ретельно зважувати всі свої слова.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Оточуючі розраховуватимуть на підтримку Скорпіона, і він цілком здатний їм її надати! День наділяє його впевненістю в собі та харизмою лідера, тому Скорпіону слід приготуватися до того, що люди будуть питати його поради з будь-яких питань. І це правильно: його поради будуть відрізнятися продуманістю, Скорпіон здатний ясно бачити суть речей, а тому зможе легко вирахувати слабкі місця будь-якого плану.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцеві слід бути обережнішими з людьми, які намагаються маніпулювати їм: у цей день їхня активність висока як ніколи! Взагалі, якщо є така можливість, зірки радять Стрільцеві провести день далеко від великого скупчення народу, можливо навіть за містом, у колі найближчих людей. Інакше не виключено, що Стрілець виявиться проти волі втягнутий у якесь чуже діло, яке у разі не принесе йому нічого. А в найгіршому – принесе проблеми.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Навколишнім навряд чи варто упирати на логіку, якщо вони хочуть у чомусь переконати Козерога. Він схильний ухвалювати рішення під впливом емоцій, а головним аргументом стане його інтуїція. Взагалі, Козеріг налаштований скоріше на творчий, ніж на діловий лад. Там, де треба виявити фантазію, йому не буде рівних, а серця людей він зможе читати як відкриту книгу. Навколишнім навіть може здатися, що проникливий Козеріг – справжній телепат.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій здатний залучити на свій бік корисних і потрібних йому людей – якщо тільки він серйозно поставить це на мету. День наділяє його всіма можливостями, щоб завести чудові контакти в діловій сфері. Головне не сидіти, склавши руки. Водолій повинен сам вийти на потрібних людей і почати розмову, ну а вони обов'язково піддадуться його чарівності.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Чудовий день для риб! Їм не загрожує відчути себе самотніми, навпаки, оточуючі буквально розриватимуть їх на частини. Можливо, різні люди запросять їх провести вечір у їхній компанії, і Рибам доведеться вирішувати, хто для них цікавіший! Взагалі Риби здатні отримати задоволення від будь-якого спілкування з людьми, навіть якщо це відбувається в процесі роботи. Особливо яскраво вони зможуть проявити свою індивідуальність, перебуваючи в групі, – така особливість цього дня!