04.11.2023 07:30 Рита Парфенова

4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні своє професійне свято святкують працівники залізничного транспорту України.





Саме 4 листопада 1861 року, ще за часів Австро-Угорської імперії, на територію сучасної України – до Львова – прибув перший потяг, який мав назву «Ярослав». У нинішньому розумінні "Ярослав" був поїздом міжнародного сполучення. Він з'єднував Відень, Краків, Перемишль та Львів. Цей день вважається початком історії залізниць в Україні та став Днем залізничника України. Наразі Українські залізниці – «Укрзалізниця» – це 6 залізниць (Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна, Придніпровська), які об'єднують усі області України.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобного Іоанніка Великого, а також священномучеників Нікандра та Єремія.



За Юліанським календарем, 4 листопада православна церква відзначає День Казанської ікони Божої Матері.



Казанську вважали жіночим святом, бо всі жінки традиційно шукали у Богородиці заступництва. Особливо це стосувалося незаміжніх дівчат, які прагнули знайти сім'ю саме цього дня. У народі цей день намагалися весілля зіграти, бо вважалося: «Хто з Казанською одружується, щасливий буде».



Ще існувало повір'я: коли юна дівчина думала, що обличчям не вийшла, тому й не люба, намагалася вона на Казанську раніше встати і вирушити в гай. Там вона шукала березовий лист, що на дереві висів низько і в іній був обернутий. У такий лист (ніби у срібне дзеркальце) якщо глянути, то вся непоказність з лиця спаде.



Як завжди, у православне свято потрібно утриматися від робіт по дому: не варто мити підлогу, прати, гладити і навіть шити. А ще існує повір'я: чим багатшим і різноманітнішим обід на Казанську — тим ситнішим виявиться весь наступний рік.

Також цього дня

1493 року експедиція Христофора Колумба відкрила острів Гваделупа.



1708 – гетьман Іван Мазепа оголосив Петру I про свій перехід на сторону Шведської імперії та почав маневр на з'єднання з військами Карла XII.



1879 – Джейдс Рітті патентує перший касовий апарат, щоб покінчити з крадіжкою барменів у своєму салуні в містечку Дейтон (штат Огайо).



1890 – у Лондоні була пущена перша у світі підземна залізниця (електрична) дорога. Тоді ж вона набула найменування – сабвей, яке і сьогодні використовують як синонім метро. Першим пасажиром, який відкрив рух лондонського сабвею, став принц Уельський, згодом король Великої Британії Едуард Сьомий.



1922 – англієць Говард Картер виявив гробницю фараона Тутанхамона у Єгипті. Розкопки тривали два роки. Але й досі гробниця дає археологам сюрпризи.



1937 – у харківському театрі музкомедії відбулася прем'єра оригінальної української версії героїко-романтичної оперети Весілля в Малинівці. Російськомовний варіант був екранізований в 1967 році, фільм посів 2-е місце в прокаті - 74,6 млн глядачів.



1946 – у Парижі утворено ЮНЕСКО – Організацію Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури.



1950 – у Римі держави-члени Ради Європи підписали Конвенцію про захист прав людини та основних свобод.



1969 – народився Меттью Макконахі, американський актор («Справжній детектив», «Інтерстеллар», «Даласький клуб покупців»).



1991 – Верховна Рада ухвалила Закон України «Про Національну гвардію України». Підрозділ, заснований на базі Внутрішніх військ УРСР, був розпущений Законом України "Про розформування Національної гвардії України" від 11 січня 2000 року №1363-XIV. У березні 2014 року, після подій у Криму, ухвалено рішення відродити Національну гвардію України. 13 березня 2014 року Верховна рада України затвердила закон № 4393 та фінансування Національної гвардії. Базою для відновлення Національної гвардії стали внутрішні війська МВС України.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Антон, Василь, Володимир, Вольдемар, Ганна, Герман, Гликерія, Григорій, Денис, Єлизавета, Захар, Іван, Іраклій, Костянтин, Максиміліан, Микола, Олександр, Павло, Серафим, Теодор, Федір, Ян.

за Юліанським календарем: Григорій, Іван, Ілля, Ісмаїл, Микола, Олександр, Симон, Степан, Ян.