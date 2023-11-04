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04.11.2023  08:11   Дмитро Колонєй

Ворог скинув аіабомби на низку селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 листопада 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
Авіаційних ударів зазнали: Новоселівка, Петропавлівка, Новоосинове, Піщане, Пролетарське Харківської області;
 
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької,  Херсонської та Миколаївської областей.
 
  • На Cлобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в бєлгородській області.
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  • На Куп’янському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області. 

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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