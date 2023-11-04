04.11.2023 08:11 Дмитро Колонєй
Ворог скинув аіабомби на низку селищ Харківщини
Про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 листопада 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
Авіаційних ударів зазнали: Новоселівка, Петропавлівка, Новоосинове, Піщане, Пролетарське Харківської області;
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
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На Cлобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
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На Куп’янському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області.
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