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04.11.2023  08:33   Дмитро Колонєй

Харківська область на 4 листопада 2023 року

Рятувальники Харівської області здійснили 17 оперативних виїздів.


Харківська область на 4 листопада 2023 року
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланям на ГУ ДСНС, протягом добі з 3 по 4 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:
  • 9 – на ліквідацію пожеж;
  • 7 – на допомогу населенню і комунальним службам;
  • 1 – інші виїзди.
О 05:14 в Харківському районі с. Вільшани виникла пожежа, що не пов’язана з військовими діями. В приватному домоволодінні горіли домашні речі на площі 5 кв.м. До пожежогасіння було залучено 2 оперативні відділення ДСНС. Під час проведення розвідки на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка, дані якого  встановлюються. О 05:28 пожежу було локалізовано та о 06:14 ліквідовано. Причина виникнення загорання встановлюється.
 
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Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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