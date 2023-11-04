04.11.2023 09:16 Дмитро Колонєй

На Харківщині тривають важкі бої: відбиті 10 атак окупантів

Обстановка на Харківщині на 4 листопада 20223 року від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на очільнка ХОВА Олега Снєгубова, протягом минулої доби продовжував обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти області.

Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлю масло-екстракційного заводу та фундамент раніше зруйнованого житлового будинку.

По околицях Куп'янська ворог завдав ракетного удару. Без постраждалих.

Крім того, під обстрілами ворога перебували

Плетенівка Чугуївського району,

Благодатівка,

Дворічна,

Синьківка,

Петропавлівка,

Берестове Куп'янського району та

інші населені пункти.

За добу постраждалих серед цивільних не зафіксовано.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 16 га території та знешкодили 85 вибухонебезпечних предметів.

На Куп’янському напрямку тривають важкі бої. За добу наші захисники відбили 10 ворожих атак в районах Синьківки та Іванівки. Ворог не має просування, ситуація під контролем ЗСУ.

Источник: Телеграм-канал Олега Синєгубова

