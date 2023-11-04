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04.11.2023  10:33   Дмитро Колонєй

У Харкові допомагають сім’ям загиблих захисників України

Соціальні працівники Харкова надають консультації містянам.


У Харкові допомагають сім’ям загиблих захисників України
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Управління соціального захисту населення Немишлянського району фахівці відомства видали 86 посвідчень «Члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України», а також надали з цього приводу понад 150 консультацій. 
 
Для видачі посвідчення необхідно:
  • написати в Управлінні заяву довільної форми,
  • надати фотокартку розміром 30×40 мм;
  • копії паспорта громадянина України;
  • ідентифікаційного коду;
  • свідоцтва про смерть;
  • документів, які підтверджують родинні зв’язки;
  • висновку судово-медичної експертизи,
  • довідку за формою згідно з додатком, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України №740 «Про затвердження Порядку надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України», зі змінами.
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Копії документів надаються з пред’явленням оригіналів.
 
Для уточнення або детальнішої інформації необхідно звернутися до управління за адресою: пр. Льва Ландау, 48.
Прийом громадян проводиться у каб. №4
  • щопонеділка - з 9:00 до 12:00, з 13:00 до 16:00,
  • щосереди - з 13:00 до 16:00,
  • щоп’ятниці - з 9:00 до 12:00.
 
Телефони для довідок: 725-31-54, (095) 246-36-13.
 
Источник:   Міськрада
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