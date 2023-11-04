04.11.2023 10:33 Дмитро Колонєй

У Харкові допомагають сім’ям загиблих захисників України

Соціальні працівники Харкова надають консультації містянам.



У Харкові допомагають сім’ям загиблих захисників України



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Управління соціального захисту населення Немишлянського району фахівці відомства видали 86 посвідчень «Члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України», а також надали з цього приводу понад 150 консультацій.

Для видачі посвідчення необхідно:

написати в Управлінні заяву довільної форми,

надати фотокартку розміром 30×40 мм;

копії паспорта громадянина України;

ідентифікаційного коду;

свідоцтва про смерть;

документів, які підтверджують родинні зв’язки;

висновку судово-медичної експертизи,

довідку за формою згідно з додатком, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України №740 «Про затвердження Порядку надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України», зі змінами.

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Копії документів надаються з пред’явленням оригіналів.

Для уточнення або детальнішої інформації необхідно звернутися до управління за адресою: пр. Льва Ландау, 48.

Прийом громадян проводиться у каб. №4

щопонеділка - з 9:00 до 12:00, з 13:00 до 16:00,

щосереди - з 13:00 до 16:00,

щоп’ятниці - з 9:00 до 12:00.

Телефони для довідок: 725-31-54, (095) 246-36-13.