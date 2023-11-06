06.11.2023 10:45 Віталій Хінєвіч

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

На Харківщині поліція оперативно опрацювала 957 викликів від громадян про правопорушення та події.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3100 транспортних засобів.

На блокпосту під час перевірки автомобіля під керуванням 47-річного чоловіка правоохоронці виявили дві ручні осколкові гранати іноземного виробництва "М-67" та "DM51", а також 30 патронів калібру 5,45 мм. Всі боєприпаси вилучені. Відкрито кримінальне провадження.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили заборонені речовини.

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