    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники у вихідні ліквідували аварійні ситуації
06.11.2023  10:00   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники у вихідні ліквідували аварійні ситуації

У минулі вихідні бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» ліквідували 12 аварійних ситуацій на водоводах міста та відремонтували 16 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури, передає РЕДПОСТ .

 
Зокрема, суттєвий обсяг відновлювальних заходів був проведений у Шевченківському районі, де ремонтники упорядкували магістралі на проспекті Перемоги та вулиці 23 Серпня.
 
«У першому випадку відразу ж після отримання сигналу негайно прибули на місце аварії і в стислий термін усунули пошкодження на магістралі діаметром 200 мм. А ось на вулиці 23 Серпня довелося замінити ділянку трубопроводу і на час ремонтних робіт забезпечили підвезення води мешканцям приватного сектору автоцистернами підприємства.
 
Паралельно відновили ввід у будинок на вулиці Отакара Яроша, а також капітально відремонтували оглядовий колодязь на вулиці Клочківській та встановили новий гідрант на вулиці Вавілова», - поінформував провідний інженер районної служби Юрій Грищенко.
 
Також, за його словами, з наближенням холодів ремонтники прискіпливу увагу приділяють аналізу технічного стану водопровідних об'єктів, у разі потреби проводять профілактичну роботу, словом, працюють на випередження виникнення аварійних ситуацій.
 
Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення.
 
Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'ян закликають дотримуватись правил експлуатації каналізації.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.11 ЖКГ Комунальне підприємство Харкова отримало сучасне обладнання 03.11 ЖКГ Харків'ян закликають дотримуватись правил експлуатації каналізації 02.11 ЖКГ Фахівці у громадах Чугуївського району підвищують якість та надійність електропостачання
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 