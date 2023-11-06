06.11.2023 10:00 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники у вихідні ліквідували аварійні ситуації

У минулі вихідні бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» ліквідували 12 аварійних ситуацій на водоводах міста та відремонтували 16 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, суттєвий обсяг відновлювальних заходів був проведений у Шевченківському районі, де ремонтники упорядкували магістралі на проспекті Перемоги та вулиці 23 Серпня.

«У першому випадку відразу ж після отримання сигналу негайно прибули на місце аварії і в стислий термін усунули пошкодження на магістралі діаметром 200 мм. А ось на вулиці 23 Серпня довелося замінити ділянку трубопроводу і на час ремонтних робіт забезпечили підвезення води мешканцям приватного сектору автоцистернами підприємства.

Паралельно відновили ввід у будинок на вулиці Отакара Яроша, а також капітально відремонтували оглядовий колодязь на вулиці Клочківській та встановили новий гідрант на вулиці Вавілова», - поінформував провідний інженер районної служби Юрій Грищенко.

Також, за його словами, з наближенням холодів ремонтники прискіпливу увагу приділяють аналізу технічного стану водопровідних об'єктів, у разі потреби проводять профілактичну роботу, словом, працюють на випередження виникнення аварійних ситуацій.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення.

Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33.

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