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06.11.2023  09:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині горів дачний будинок

4 листопада о 05:57 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у селі Кам'яна Яруга на території дачного кооперативу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області
 
Прибувши на місце події, місцеві вогнеборці та рятувальники Луганського гарнізону ДСНС встановили, що горить дах двоповерхового дачного будинку на площі 60 кв. м.
 
Пожежу локалізовано о 06:47 та ліквідовано о 07:55. Жодна людина не постраждала.
 
«Майже кожній пожежі можна запобігти! Для цього необхідно максимально чітко виконувати вимоги пожежної безпеки. Бережіть себе та майно від пожеж!», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ц Харкові господаря квартири врятували із задимленої квартири.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Луганській області
 Тэги:  пожежа, харків
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