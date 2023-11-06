06.11.2023 09:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині горів дачний будинок

4 листопада о 05:57 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у селі Кам'яна Яруга на території дачного кооперативу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області

Прибувши на місце події, місцеві вогнеборці та рятувальники Луганського гарнізону ДСНС встановили, що горить дах двоповерхового дачного будинку на площі 60 кв. м.

Пожежу локалізовано о 06:47 та ліквідовано о 07:55. Жодна людина не постраждала.

«Майже кожній пожежі можна запобігти! Для цього необхідно максимально чітко виконувати вимоги пожежної безпеки. Бережіть себе та майно від пожеж!», - йдеться у повідомленні.

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