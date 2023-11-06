06.11.2023 08:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові господаря квартири врятували із задимленої квартири: оперативна інформація від ДСНС

Протягом доби з 5 по 6 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



ДСНС Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області

О 12:59 рятувальники 17-ї частини ДСНС отримали виклик за адресою: м. Харків, вул. Клочківська.

У цій житловій 12-типоверхівці спостерігалось сильне задимлення. Рятувальники швидко виявили осередок розповсюдження диму в одній з квартир. Проте його джерелом виявилось банальне підгоряння їжі на плиті. Вогнеборці усунули цю причину і врятували із задимленої квартири 44-річного господаря.

Також близько 10:30 до Служби порятунку надійшов тривожний сигнал про те, що на водоймі у селищі Безлюдівка Харківського району потерпає людина. До місця пригоди негайно вирушило оперативне відділення 11-ї частини ДСНС.

Вже за лічені хвилини рятувальники прибули на місце та врятували 53-річного рибалку, котрий випав з власного човна і вже ледь міг триматися за нього. Чоловіка із сильним переохолодженням витягли на берег і передали медикам екстреної медичної допомоги. Вся рятувальна операція зайняла біля 10 хвилин.

Загалом за цей період здійснено 19 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж;

6 – на допомогу населенню і комунальним службам;

6 – інші виїзди.

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