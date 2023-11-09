09.11.2023 17:00 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 9 листопада 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1123 вакансії.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Машиніст автогрейдера – 20000 грн
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2. Водій навантажувача – 19800 грн
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3. Водій тролейбуса – 17000 грн
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4. Машиніст екскаватора одноковшового – 16360 грн
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5. Бетоняр – 16230 грн
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6. Оператор пакетоформувальних машин – 15000 грн
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7. Машиніст автовишки та автогідропідіймача – 14900 грн
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8. Машиніст бульдозера (будівельні роботи) – 13393 грн
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9. Лицювальник-плиточник – 13200 грн
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10. Електрик дільниці – 13000 грн
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можна знайти за посиланням.
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