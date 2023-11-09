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09.11.2023  17:00   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 9 листопада 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1123 вакансії.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • 1. Машиніст автогрейдера – 20000 грн
  • 2. Водій навантажувача – 19800 грн
  • 3. Водій тролейбуса – 17000 грн
  • 4. Машиніст екскаватора одноковшового  – 16360 грн
  • 5. Бетоняр – 16230 грн
  • 6. Оператор пакетоформувальних машин – 15000 грн
  • 7. Машиніст автовишки та автогідропідіймача – 14900 грн
  • 8. Машиніст бульдозера (будівельні роботи) – 13393 грн
  • 9. Лицювальник-плиточник – 13200 грн
  • 10. Електрик дільниці – 13000 грн
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
Із питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68.
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можна знайти за посиланням.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, у Харкові проходить ярмарок вакансій.
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, робота
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