    
Главная Фото Суспільство У Харкові проходить ярмарок вакансій
09.11.2023  10:53   

У Харкові проходить ярмарок вакансій

Харківський обласний центр зайнятості проводить ярмарок вакансій під гаслом «Незламний. Робота є!».


Фото: РЕДПОСТ

Як передає РЕДПОСТ, ярмарок почав роботу о 10.00 та продовжиться  до 13.00 у вестибюлі станції «Майдан Конституції» Харківського метрополітену.

Свої вакансії пропонують 19 компаній-роботодавців.

Особи, які бажають знайти або змінити роботу, дізнаються про специфіку та умови праці у тій чи іншій організації, зможуть скласти резюме, отримати рекомендації щодо співбесіди з роботодавцями.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Крім того, відвідувачі ярмарку вакансій отримають інформацію про активні програми, що реалізуються службою зайнятості, а саме: «єРобота», «Ваучер на навчання», «Армія відновлення» тощо.

Фотогалерея

Тэги:  ярмарок вакансій
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 