У Харкові проходить ярмарок вакансій

Харківський обласний центр зайнятості проводить ярмарок вакансій під гаслом «Незламний. Робота є!».
Як передає РЕДПОСТ, ярмарок почав роботу о 10.00 та продовжиться до 13.00 у вестибюлі станції «Майдан Конституції» Харківського метрополітену.
Свої вакансії пропонують 19 компаній-роботодавців.
Особи, які бажають знайти або змінити роботу, дізнаються про специфіку та умови праці у тій чи іншій організації, зможуть скласти резюме, отримати рекомендації щодо співбесіди з роботодавцями.
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