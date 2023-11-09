09.11.2023 10:53

У Харкові проходить ярмарок вакансій

Харківський обласний центр зайнятості проводить ярмарок вакансій під гаслом «Незламний. Робота є!».



Фото: РЕДПОСТ

Як передає РЕДПОСТ, ярмарок почав роботу о 10.00 та продовжиться до 13.00 у вестибюлі станції «Майдан Конституції» Харківського метрополітену.



Свої вакансії пропонують 19 компаній-роботодавців.



Особи, які бажають знайти або змінити роботу, дізнаються про специфіку та умови праці у тій чи іншій організації, зможуть скласти резюме, отримати рекомендації щодо співбесіди з роботодавцями.

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Крім того, відвідувачі ярмарку вакансій отримають інформацію про активні програми, що реалізуються службою зайнятості, а саме: «єРобота», «Ваучер на навчання», «Армія відновлення» тощо.

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