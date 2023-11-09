У Харкові патрульні вночі допомогли жінці, яка народжувала (відео)

Правоохоронці Харкова у комендантську годину супроводили авто з породіллею до лікарні.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як харківські патрульні повернули військовому загубленого чотирилапого улюбленця.
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Присвятіть день тому, що вам справді дорого. Вітається спілкування з рідними та коханими людьми.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.
9 листопада в усьому світі – Міжнародний день проти фашизму, расизму та антисемітизму.
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