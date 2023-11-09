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09.11.2023  18:19   Дмитро Колонєй

У Харкові патрульні вночі допомогли жінці, яка народжувала (відео)

Правоохоронці Харкова у комендантську годину супроводили авто з породіллею до лікарні.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, вночі 9 листопада 2023 року патрульні зупинили авто Toyota. З-за керма вийшов схвильований чоловік. Він розповів, що його дружина народжує, тож їм терміново потрібно дістатися до пологового будинку. У місті діє комендантська година, а тому останній попросив про допомогу.
 
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Патрульні Олександр Кобзар, Аліна Опаліхіна та Олексій Абрамов, не зволікаючи, зі спецсигналами супроводили подружжя до медичного закладу, де на жінку вже чекали лікарі.
 
Дякуємо за оперативність колегам. Бажаємо батькам та малюку міцного здоров’я!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як харківські патрульні повернули військовому загубленого чотирилапого улюбленця.

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  допомога, патрульні, харків
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