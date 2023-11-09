09.11.2023 18:51 Дмитро Колонєй

У Харкові ремонують аварійні житлові будинки (фото)

Про роботи у Холодногірському районі розповіли у КП «Харківспецбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», у Холодногірському районі працівники усувають аварійність житлових будинків:

міняють і закріплюють відсутні та деформовані покрівлі, металеві елементи та оздоблення фасаду, аби ті не загрожували безпеці громадян.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові демонтують аварійні елементи та готують будинки до зими.