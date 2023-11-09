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09.11.2023  18:51   Дмитро Колонєй

У Харкові ремонують аварійні житлові будинки (фото)

Про роботи у Холодногірському районі розповіли у КП «Харківспецбуд».

Ремонують аварійні житлові будинки комунальники Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», у Холодногірському районі працівники усувають аварійність житлових будинків: 

  • міняють і закріплюють відсутні та деформовані покрівлі, металеві елементи та оздоблення фасаду, аби ті не загрожували безпеці громадян.

Ремонують аварійні житлові будинки комунальники Харкова

Ремонують аварійні житлові будинки комунальники Харкова

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові демонтують аварійні елементи та готують будинки до зими.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, будинки, харків
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