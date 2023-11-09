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09.11.2023  19:30   Дмитро Колонєй

Ворог зробив 7 безуспішних атак на позиції ЗСУ на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 9 листопада 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Атакували сім разів позиції ЗСУ на Харківщині окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населены пункти Харкывщини: Тернова, Ізбицьке, Стариця.
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  • На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Синьківки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися селища Харківщини: Новомлинськ, Синьківка, Кислівка, Крохмальне, Табаївка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 листопада 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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