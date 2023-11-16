16.11.2023 17:55 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав зі 100-річчям Інститут ветеринарної медицини

Міжнародна науково-практична конференція з нагоди заснування Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» відбулася сьогодні, 16 листопада, у форматі онлайн, передає РЕДПОСТ .



Ігор Терехов привітав зі 100-річчям Інститут ветеринарної медицини



У заході взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов. Він привітав співробітників установи з ювілейною датою та подякував їм за щоденні зусилля, спрямовані на розвиток науки.

«За цей час ви виховали цілу плеяду професіоналів, які своєю працею змінили світ та сформували обличчя ветеринарної науки України. Ваш інститут став центром досліджень, завдяки яким ви зробили чимало відкриттів», - зазначив мер.

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