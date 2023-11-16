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16.11.2023  18:00   Дмитро Колонєй

Перевірка Салтівського району: що виявила комісія у Харкові

Комісія двох комунальних пдприємств у Харкові ретельно оглянула район.

Перевірила сантірний стан Салтівського району комісія комунальників у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, комісія КП «Харківблагоустрій» і КП «Жилкомсервіс» перевірила санітарний стан прибудинкових територій у Салтівському районі.
 
Перевірила сантірний стан Салтівського району комісія комунальників у Харкові
 
Загалом були оглянуті двори 99 будинків на вулицях
  • Бучми,
  • Героїв Праці,
  • Гвардійців-Широнінців,
  • Академіка Павлова,
  • проспектах Ювілейному і Тракторобудівників.
 
Перевірила сантірний стан Салтівського району комісія комунальників у Харкові
 
Перевірила сантірний стан Салтівського району комісія комунальників у Харкові
 
Прибудинкові території чисті та доглянуті.
 
Робітники продовжують займатися благоустроєм дворів:
  • висадили тюльпани
  • встановили декоративні паркани. 
Перевірила сантірний стан Салтівського району комісія комунальників у Харкові
 
 
Крім того, працівники філії КП «Харківблагоустрій» уже готуються до можливого снігопаду.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, благоустрій, харків
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