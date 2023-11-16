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16.11.2023  18:32   Дмитро Колонєй

На Харківщині підприємці обікрали бюджет на сотні тисяч

Ділки на Харківщині безпідставно отримали бюджетні кошти.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру,  Управлінням освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області в 2021 році проведено відкриті торги по закупівлі електричної енергії. Переможцем торгів було визнано ТОВ, з яким і укладено договори щодо постачання електроенергії на суму понад 12 млн грн. 
 
У подальшому було укладено додаткові угоди до цих договорів, якими суттєво зменшено обсяги предмету закупівлі і збільшено ціну за одиницю товару. На підставі цих додаткових угод замовник «переплатив» ТОВ-постачальнику електроенергії понад 700 тис. грн. 
 
Однак укладення додаткових угод проведено безпідставно, не відповідає очікуванням замовника щодо витрачання бюджетних коштів і тендерній документації, зокрема вимогам ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», а тому їх слід визнати недійсними.  
 
У результаті повністю нівельовано результати відкритих торгів, адже держава втратила можливість скористатися пропозиціями інших учасників, але електричну енергію по ціні, запропонованій переможцем тендеру, закупити так і не змогла. 
 
Господарський суд Харківської області задовольнив позов.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків, кримінал
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