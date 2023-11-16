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16.11.2023  19:09   Дмитро Колонєй

Департамент охорони здоров’я Харкова очолив Ігорь Кулик

Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.


Департамент охорони здоров’я Харкова очолив Ігорь Кулик
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, виконуючим обов’язки директора Департаменту охорони здоров’я призначено Ігоря Кулика.
 
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Ігор Кулик у 2008 році закінчив Харківський національний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа» і в 2014 році - Національну академію держаного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління». У 2015 році здобув наукову ступінь кандидата медичних наук, має понад 50 наукових праць.
 
З травня 2023 року обіймав посаду медичного директора з якості надання медичної допомоги Міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова.
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, призначення, харків
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