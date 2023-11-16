16.11.2023 19:09 Дмитро Колонєй

Департамент охорони здоров’я Харкова очолив Ігорь Кулик

Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.



Департамент охорони здоров’я Харкова очолив Ігорь Кулик



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, виконуючим обов’язки директора Департаменту охорони здоров’я призначено Ігоря Кулика.

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Ігор Кулик у 2008 році закінчив Харківський національний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа» і в 2014 році - Національну академію держаного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління». У 2015 році здобув наукову ступінь кандидата медичних наук, має понад 50 наукових праць.

З травня 2023 року обіймав посаду медичного директора з якості надання медичної допомоги Міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова.