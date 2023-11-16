16.11.2023 19:34 Дмитро Колонєй

У Харкові на Салтівці не ходитимуть два тролейбуси

Про зміну у русі електротранспорту та який автобус тимчасово буде возити городян поінформували у Департаменті інфраструктури Харкова.



Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент інфраструктури, 17 листопада 2023 року з 10:00 до 15:00 буде припинений рух тролейбусів на вул. Валентинівській, на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «Східна Салтівка», що пов'язано з аварійним ремонтом контактної мережі.

Тролейбуси №35 та 56 не курсуватимуть.

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Автобус №34

Буде тимчасово курсувати для забезпечення транспортного сполучення за маршрутом:

вул. Владислава Зубенка (розворотне коло тролейбуса) - вул. Валентинівська - ст. м. «Студентська».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові два тролейбусні маршрути змінюють шлях прямування.