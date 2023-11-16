    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харкові на Салтівці не ходитимуть два тролейбуси
16.11.2023  19:34   Дмитро Колонєй

У Харкові на Салтівці не ходитимуть два тролейбуси

Про зміну у русі електротранспорту та який автобус тимчасово буде возити городян поінформували у Департаменті інфраструктури Харкова.


Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури, 17 листопада 2023 року з 10:00 до 15:00 буде припинений рух тролейбусів на вул. Валентинівській, на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «Східна Салтівка», що пов'язано з аварійним ремонтом контактної мережі.
 

Тролейбуси №35 та 56 не курсуватимуть.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Автобус №34

 
Буде тимчасово курсувати для забезпечення транспортного сполучення за маршрутом:
 
  • вул. Владислава Зубенка (розворотне коло тролейбуса) - вул. Валентинівська - ст. м. «Студентська».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові два тролейбусні маршрути змінюють шлях прямування.

Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, тролейбус, харків, ремонт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.11 Дороги та транспорт Зранку у четвер не чекайте на 34-й тролейбус у Харкові 15.11 Дороги та транспорт Видалення аварійного дерева перекриє рух харківських тролейбусів на Новій Баварії 08.11 Дороги та транспорт Два трамваї у Харкові курсуватимуть іншим шляхом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 