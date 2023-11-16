16.11.2023 20:09 Дмитро Колонєй

Ми були, є і будемо студентською столицею України: Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у заході до Дня студента.



Ми були, є і будемо студентською столицею України: Ігор Терехов



Як повідояляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, під час святкового заходу Ігор Терехов зазначив, що Харків завжди вважався науковою та студентською столицею України, і подякував студентам за те, що обрали для навчання саме харківські виші.

«Ми були, є і будемо студентською столицею України. Я переконаний у цьому, як і в тому, що ми переможемо і подолаємо всі ті виклики, з якими зіштовхнулися. Я дуже ціную, що ви обрали Харків, і вдячний вашим викладачам за те, що вони дають необхідну базу знань, аби вам було набагато легше йти по життю та реалізовувати свої мрії. Харків майбутнього - у ваших руках!» - зазначив Ігор Терехов у вітальному слові.

Кращим студентам мер вручив Подяки міського голови.