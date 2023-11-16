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16.11.2023  20:09   Дмитро Колонєй

Ми були, є і будемо студентською столицею України: Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у заході до Дня студента.


Ми були, є і будемо студентською столицею України: Ігор Терехов
Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, під час святкового заходу Ігор Терехов зазначив, що Харків завжди вважався науковою та студентською столицею України, і подякував студентам за те, що обрали для навчання саме харківські виші. 
 
 
«Ми були, є і будемо студентською столицею України. Я переконаний у цьому, як і в тому, що ми переможемо і подолаємо всі ті виклики, з якими зіштовхнулися. Я дуже ціную, що ви обрали Харків, і вдячний вашим викладачам за те, що вони дають необхідну базу знань, аби вам було набагато легше йти по життю та реалізовувати свої мрії. Харків майбутнього - у ваших руках!» - зазначив Ігор Терехов у вітальному слові. 
 
 
 
 
 
Кращим студентам мер вручив Подяки  міського голови.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов відзначив кращих співробітників Інституту Бокаріуса.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
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